В Тюмени мужчина пытался увести двух девочек из гимназии, предложив шоколадку

В Тюмени полицейские задержали мужчину, который, предлагая двум ученицам шоколад, пытался увести их из гимназии, сообщает сайт 72.ru.

«Дети гуляли после уроков на территории учебного заведения. Было что-то вроде продленки. Подозреваемый стоял за забором и наблюдал за учениками. А потом он обратился к девочке, игравшей рядом с забором. Предложил выйти за калитку за шоколадку. Ребенок не послушался и побежал к учителю», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в гимназии №49, никто из детей не пострадал. Мужчина был задержан полицией и доставлен в отдел.

7 сентября в городе Киселевск в Кемеровской области нашли тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне. Подозреваемого в похищении детей Виктора Пестерникова задержали. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление. В Следственном комитет России завели уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).

Как рассказала продавщика магазина, из которого мужчина увел детей, он покупал им «чипсы, шоколадки, газировки».