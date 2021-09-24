Во всех митрополиях России могут открыть отделения «Братства православных следопытов»

Русская православная церковь (РПЦ) заявила о необходимости открыть отделения «Братства православных следопытов» во всех митрополиях. Об этом сказано в журналах Священного синода, опубликованных на сайте РПЦ.

В журналах говорится, что РПЦ рекомендует открыть отделения братства «с целью усиления церковного попечения о подростках» во всех митрополиях, а также в тех епархиях, где есть такие возможности.

«Братство православных следопытов» является подростковой организацией РПЦ. Объединение начало свою деятельность в 1991 году по благословению святейшего патриарха Алексия II.

Это братство применяет скаутский метод работы с подростками. Отряды создаются в приходах, после чего включаются в региональную дружину на епархиальном уровне. Отделения братства организуют и проводят общероссийские слеты, образовательные программы для подростков и их наставников, походы разной категории сложности, благотворительные поездки в детские дома и дома престарелых.

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