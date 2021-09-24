В Москве задержали Сергея Удальцова

В Москве сотрудники полиции задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Анастасию Удальцову.

По словам женщины, ее супруг был задержан за размещение в социальных сетях призыва к проведению массовой акции.

Она рассказала, что Удальцов уже доставлен в отделение полиции.

«Пока мы не знаем о дальнейших действиях полиции», — добавила Анастасия.

В пятницу сообщалось, что руководителю московского отделения КПРФ Валерию Рашкину, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, а также депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой может грозить ответственность за призывы к незаконной акции в столице.

Ранее Удальцов опубликовал пост о встрече с депутатами 25 сентября, на которой планировалось обсуждать итоги выборов в Госдуму.