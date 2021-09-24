Экс-главу Минстроя Крыма арестовали по делу о мошенничестве

Суд в Симферополе отправил под арест на два месяца бывшего министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, сообщает «Интерфакс».

«Избрать в отношении Храмова Михаила Михайловича 1981 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на один месяц и 30 суток — до 22 ноября 2021 года», — сказала судья.

Адвокат Храмова Сергей Лутовинов заявил журналистам, что не согласен с решением и будет обжаловать его.

Ранее по делу о хищении арестовали бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Его обвиняют в мошенничестве на 57 млн рублей при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды.

Кабанов был задержан 23 сентября. За день до этого стало известно о его увольнении. Он занимал пост вице-премьера Крыма с ноября 2018 года, курировал строительство, в частности реализацию федеральной целевой программы развития региона.