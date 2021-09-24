Двое полицейских погибли в результате аварии на ЦКАД недалеко от Истры

Двое полицейских погибли в аварии, произошедшей в Московской области в районе 310-го км. ЦКАД. Об этом сообщает «Пятый канал».

Авария произошла недалеко от города Истра.

Согласно официальным данным, иномарка, в которой были сотрудники МВД, столкнулась с грузовой машиной. Легковой автомобиль в результате ДТП был разорван на две части, уточняет телеканал.

При этом грузовое транспортное средство частично оказалось на встречной полосе, протаранив ограждение.

От полученных травм стражи порядка скончались на месте до прибытия скорой помощи. Одному из погибших в аварии 24 года, а другому — 25.

Начато расследование по факту аварии на подмосковной магистрали, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее грузовик рухнул с эстакады Центральной кольцевой автомобильной дорог и загорелся. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, движение на магистрали не затруднено.