Бывший вице-премьер Крыма Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей, сообщил в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения представитель следствия, передает ТАСС.

«Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлев, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 млн 558 тыс. рублей», — сказал он.

По его словам, найдены подтверждающие эти данные документы, в том числе госконтракт и платежные поручения.

22 сентября стало известно об увольнении Кабанова. Он занимал пост вице-премьера Крыма с ноября 2018 года, курировал строительство, в частности, реализацию федеральной целевой программы развития региона.

После этого отправленный в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов был задержан. По данным агентства «Интерфакс», Кабановым и бывшим министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым заинтересовались правоохранительные органы.