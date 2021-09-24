В Вашингтонском кафедральном соборе поставят витражи на тему расовой справедливости

В Национальном кафедральном соборе святых Петра и Павла, принадлежащим Епископальной церкви США заменят витражи с генералами армии Конфедерации на витражи на тему расовой справедливости. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Проект новых витражей должен представить художник Керри Джеймс Маршалл, изображающий жизнь темнокожего населения в США. Поэтесса Элизабет Александер, в свою очередь, должна представить текст на камне в южной стене собора.

«Строительство соборов никогда не заканчивается, и прекрасно, что у нас есть возможность добавить красоту и смысл этому месту, когда оно и так уже полно красоты и смысла. Мы рады видеть этих двух художников с нами и благодарны за их готовность взяться за этот проект», — сообщил преподобный Рандольф Маршалл Холлерит, настоятель кафедрального собора.

Витражи, на которых были изображены генералы Армии конфедерации были сняты в 2017 году. Вашингтонский национальный собор — один из основных кафедральных соборов Епископальной церкви. В нем проводились молитвенные службы после инаугураций всех президентов США в течение последних двадцати лет, а также на его территории похоронено много лидеров и известных общественных деятелей государства.

До этого в столице штата Виргиния, Ричмонде, снесли статую генерала войск Конфедерации Роберта Ли.