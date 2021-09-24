Осужденный за убийство Флойда бывший полицейский подал апелляцию

Экс-американский сотрудник полиции Дерек Шовин, который был приговорен к 22 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал прошение об апелляции. Об этом сообщил телеканал KSTP.

В четверг, 23 сентября, истекают 90 дней с того момента, когда вынесен приговор. За данный срок у осужденного было право обжаловать приговор.

При этом Шовин попросил, чтобы производство по делу об апелляции приостановили до назначения ему госзащитника. До этого Шовин защищал себя сам.

Шовину предоставили «форму о бедности» (in forma pauperis), освобождающую от необходимости оплаты судебных издержек. Причиной стало тяжелое материальное положение бывшего полицейского.

В ходатайстве Шовина приводились 14 причин, указывающих на необходимость пересмотра приговора. Среди обстоятельств был отказ в изоляции присяжных.

Убийство Флойда Шовином 25 мая прошлого года привело к массовым протестам и беспорядкам по всей территории Соединенных Штатов.

В июне этого года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы.

Ранее в США подали прошение о посмертном помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках.