Нутрициолог назвала продукты, помогающие восстановиться после COVID-19

Нутрициолог Ксения Черная рассказала на своем YouTube-канале, какие продукты полезно есть переболевшим коронавирусной инфекцией.

По ее словам, важно употреблять пищу с содержанием витамина А и омега-3 ненасыщенными жирными кислотами. Такие продукты помогут в восстановлении клеток после перенесенного заболевания.

Указанные вещества содержатся в печени трески, жирной рыбе, яйцах, субпродуктах, а также оливковом, льняном и конопляном маслах.

Для восстановления микрофлоры Черная посоветовала отказаться от сахара, глютена и молочной продукции, а также добавить в рацион зелень, овощи и ягоды.

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