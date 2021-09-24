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Организатор восхождений на Эльбрус рассказал, что могло привести к гибели пяти альпинистов

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Роман Кручинин/РИА «Новости»

В компании-организаторе восхождений на Эльбрус Elbrus guide рассказали, что могло стать причиной гибели пяти альпинистов минувшей ночью. Об этом он написал в Instagram.

Отмечается, что на вершину горы вышло 16 участников и 4 профессионала: Илья Чуйков — лидер, Антон Никифоров — лидер, Таулан Кипкеев и Игорь Даньков — помощники. К плато вершины группа добралась примерно к 10.00. Одной из участниц стало плохо, приняли решение ее спустить на Седловину.

«Группа пошла дальше к вершине, Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска, на Седловине, участница умерла на руках Игоря», — говорится в сообщении.

По данным компании, старший гид Игорь Даньков до 15.00 ждал группу и пытался связаться с МЧС, однако в дальнейшем решил спускаться самостоятельно. Он первым из участников сообщил координаторам о трагедии.

Потом координатор Елена Алимова связалась с дежурным МЧС, сообщила, что на вершине находится группа людей и сразу же выехала в Терскол. МЧС развернули спасательную операцию.

Во время спуска оставшиеся три гида разделили группу восходителей на «быстрых» и «медленных», чтобы не дать им замерзнуть во время спуска, отметил организатор.

«Во время спуска с плато на Седловину произошел срыв связки, один из участников сломал ногу, движение вниз еще больше замедлилось. От переохлаждения на тропе умерло еще два участника. Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900м, где и скончались не приходя в сознание», — рассказали в Elbrus guide.

Таким образом, из 20 человек погибли пятеро.

В компании уточнили, часть участников отказались от медицинской помощи и в настоящее время находятся в гостинице Джантуган. Гиды и другая часть участников с обморожениями находятся в региональной больнице Нальчика.

Ранее один из туристов, выживший в трагедии на Эльбрусе, случившейся прошлой ночью, рассказал, что предшествовало гибели сразу пяти человек на горе.

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