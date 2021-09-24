Врач рассказал, как избавиться от шума в ушах

Отоларинголог из немецкого города Дуйсбурга, доктор Узо Вальтер уверен что шум в ушах, или тиннитус, можно победить или снизить его влияние на пациента, пишет Berliner Zeitung.

По словам врача, в большинстве случаев причиной шума в ушах является стресс, это, в свою очередь, вызывает еще большее напряжение у людей, так что шум воспринимается сильнее. Вальтер считает, что ключ к выздоровлению — разорвать этот порочный круг.

Настоящая проблема тиннитуса заключается не в самом звуке, а в реакции нашего тела и мозга на звук, утверждает доктор.

Эмоции здесь имеют решающее значение — речь идет о том, как вы оцениваете звук, насколько он заряжен негативными эмоциями. Поскольку это подсознательные реакции, на которые крайне трудно повлиять самому, поведенческая психотерапия часто является самым эффективным решением.

«Вы должны четко понимать, как работает ваш слух. Он всегда работает, даже ночью. Единственный орган чувств, который никогда не останавливается. Отфильтровываются «несущественные» шумы, например, наше сердцебиение... Усиливаются важные шумы, такие как плач ребенка, так как он нас тревожит. Поэтому, если мы очень серьезно отнесемся к тиннитусу, он обострится. Если нам удастся больше не воспринимать это так серьезно, это отойдет на второй план», — говорит Вальтер.

Еще один шаг к избавлению от шума в ушах — избегать молчания, считает врач. Необходимо создавать вокруг себя приятный фоновый шум — тихая музыка, звуки для медитации, например, шум моря или пение птиц. Главное, чтобы эти звуки были вам приятны и помогали расслабиться.

Расслабление в целом очень важно для закрепления результата, по мнению Вальтера. Он советует найти то, что расслабляет именно вас — от прогулки по лесу до чего-то нетипичного, но имеющего индивидуальную эффективность. Только расслабляться нужно не для того, чтобы шум ушел, а «ради расслабления».

Ранее сомнолог назвал способ борьбы с бессонницей.