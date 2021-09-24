Площадь пожара в общежитии Военного университета Минобороны в Москве увеличилась

Около 120 человек и несколько десятков единиц техники заняты в тушении пожара в общежитии Военного университета Минобороны в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

Изначально площадь пожара составляла около 100 кв. метров, затем она выросла до 500 кв. метров, сейчас составляет не менее 1 тыс. кв. метров. Возгоранию присвоен уже третий ранг сложности из пяти.

«Для ликвидации возгорания задействовано 29 единиц техники и порядка 120 человек личного состава. По периметру здания установлены девять подъемных механизмов», — заявили в МЧС.

По данным департамента транспорта Москвы, из-за работ по пожаротушению перекрыто движение по дублеру Комсомольского проспекта в сторону области. Спецтехникой занято несколько полос.

О пожаре в общежитии университета Минобороны в Москве стало известно накануне. В целях безопасности были эвакуированы около 100 человек.