Около 100 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии университета Минобороны в Москве

В общежитии Военного университета Минобороны РФ в центре Москвы произошел пожар, идет эвакуация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, горят чердачные помещения. Площадь возгорания — около 100 квадратных метров.

«В общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте, 20, строение 1, начался пожар. Около ста человек эвакуированы в целях безопасности», — заявил источник.

Он уточнил, что пожару присвоен второй номер сложности из пяти. О пострадавших не сообщается.

Ранее пожар произошел в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Сообщалось, что при пожаре пострадали иностранные студенты.