Писателя нецензурно обругали в книжном магазине в Петербурге

В Петербурге писатель-постмодернист Владимир Коваленко оставил свои книги для продажи в одном книжных магазинов, а когда поинтересовался результатами реализации, его назвали «клоуном» и нецензурно обругали. Об этом Коваленко написал на своей странице во Вконтакте и Instagram.

По словам писателя, речь идет о книжном магазине «Фактотум» — там он оставил на продажу свои книги около года назад. Между Коваленко и владельцем книжного был заключен устный договор. В соцсетях писатель обратился в поддержку магазина, там его начали оскорблять. так и не ответив на вопрос о книгах.

«Коллеги, такое вообще должно быть «в профессии»?», — написал Коваленко.

В перепалку также вступил сам владелец магазина — Артем Лынов. Он также не стеснялся в выражениях, на что некоторые пользователи подумали, что «его взломали».

После публикации в соцсетях скрина переписки, по словам Коваленко, Лынов позвонил ему и стал грубо разговаривать с писателем, характеризуя его «разными эпитетами». Также Коваленко пригласили на драку, но он настроен мирно решить вопрос.

«Фактотум», названный в честь книги Чарльза Буковски, открылся в Петербурге в октябре прошлого года. Книги Коваленко появились там в продаже примерно через неделю после открытия.

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