Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Арестованный в США зампред правления «Новатэка» не обращался... 02:16
На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае возобновлена работа спасателей 02:13
Бывший тренер «Зенита» готов возглавить «Спартак» 02:12
РБК: власти выделят 1,6 млрд рублей на выявление социально опасных учащихся 02:04
Прохор Шаляпин раскритиковал жениха бывшей жены Копенкиной 02:04
Гид раскрыл возможные причины трагедии с альпинистами на Эльбрусе 01:47
Олимпиада 2036 года может пройти в нескольких городах России 01:40
Ольга Бузова перепела песню «Тату» вместе с солисткой дуэта и получила... 01:39
Бывший президент «Спартака» Червиченко предположил, что красно-белые могут... 01:31
Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27 01:25

Опубликован список группы альпинистов, застрявших на Эльбрусе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Опубликован полный список имен альпинистов, попавших в снежную бурю на Эльбрусе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне в главке МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что в группу входят люди старше 30 лет из 11 регионов России.

Чуйков Илья (старший группы)
Никифоров Антон (старший группы)
Макарова Анна, 36 лет, Якутск
Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва
Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва
Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург
Салоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург
Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург
Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург
Нестеров Артём, 35 лет, Санкт-Петербург
Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург
Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти
Порохин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург
Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск
Антипов Виталий, Новороссийск
Попов Сергей, 44 года, Пермь
Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень
Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург
Кипкеев Таулан
Попова Ольга, 43 года, Пермь
Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск
Беликова Марина, Челябинск

Ранее сообщалось, что группа из 19 альпинистов, которые собрались совершить восхождение Эльбрус, попала в снежную бурю, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию. В МЧС также пояснили, что альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут, на месте работает бригада из 20 спасателей и семи единиц техники.

По последним данным, спасатели в настоящее ищут оставшихся двоих туристов из 19, остальные найдены. Трое из альпинистов погибли, имена погибших пока не названы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
На Эльбрусе спасатели ищут оставшихся двоих туристов из 19, остальные найдены
Разработчик Aurus приступил к созданию «автопилота»
К 2023 году НАМИ намерена разработать функцию автономного вождения
Резиновые хостелы и фиктивные браки. Как в России наживаются на приезжих
Президент Федерации мигрантов предложил отменить временную регистрацию
В США арестован зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй
Россиянам рассказали о новых возможных санкциях за неуплату долгов
Глава пермского управления СК покончил с собой
ТАСС: пропавший на Камчатке Ка-27 может принадлежать ФСБ
Новости и материалы
Арестованный в США зампред правления «Новатэка» не обращался в посольство
На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае возобновлена работа спасателей
Бывший тренер «Зенита» готов возглавить «Спартак»
РБК: власти выделят 1,6 млрд рублей на выявление социально опасных учащихся
Прохор Шаляпин раскритиковал жениха бывшей жены Копенкиной
Гид раскрыл возможные причины трагедии с альпинистами на Эльбрусе
Олимпиада 2036 года может пройти в нескольких городах России
Ольга Бузова перепела песню «Тату» вместе с солисткой дуэта и получила дизлайки
Бывший президент «Спартака» Червиченко предположил, что красно-белые могут проиграть «Уфе»
Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27
Супруга заподозрили в убийстве женщины, чье тело нашли закопанным в петербуржском парке
В Москве в тоннеле на ТТК перевернулся автомобиль
Блинкен подтвердил готовность США вернуться к переговорам по иранской ядерной сделке
Президент Ла Лиги: «Реал» и «Барселона» обречены страдать в еврокубках
Источники сообщили о задержании экс-главы правительства Каталонии Пучдемона
Двое последних остающихся на Эльбрусе альпинистов, предварительно, живы
Местоположение последних двоих потерявшихся на Эльбрусе установлено
Глава МИД Венгрии высоко оценил «Спутник V»
Все новости
«Мерзнущий народ должен согреть власть. Украину ждут бунты»
Как прошел тройной протест у стен Рады
В США пограничникам запретили ловить нелегалов с помощью лассо
Погранслужба США в Техасе перестанет использовать конные патрули для поимки мигрантов
«Украина показала слабость и страх»
Расторгуев, Шуфутинский и Лоза — о предложении запретить артистам из РФ выступать на Украине
Очень чеченские дела: кадыровцы схватили родственников ичкерийца Закаева
Спикер парламента Чечни Даудов предложил Ахмеду Закаеву начать войну
Россиянам стало холоднее без мигрантов
Юрист по ЖКХ объяснил, почему коммунальщики опять не подготовились к заморозкам
«У США проблемы с головкой самонаведения ракет»
Почему у Пентагона не получается создать гиперзвуковое оружие
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
Пособник нацистов Гельмут Оберлендер умер в Канаде
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер не дожил до депортации из Канады
Грибы и чай из крапивы. Что есть и пить, чтобы не заболеть осенью
Врачи назвали сезонные продукты для укрепления иммунитета
Движение — жизнь
Куда движется транспорт в Санкт-Петербурге
«Чтобы согреться, ходят в шерстяных вещах и топят камин»
Британия поддержала «Северный поток — 2», несмотря на банкротства местных энергокомпаний
Ракета, скафандр, луноход: как Роскосмос готовится к высадке на Луну
Роскосмос выделил 1,73 млрд рублей на подготовку пилотируемого полета на Луну
Дом Дурова, театр Джобса, лошади Воложа
Что можно найти в штаб-квартирах Apple, Google и «ВКонтакте»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях