Опубликован список группы альпинистов, застрявших на Эльбрусе

Опубликован полный список имен альпинистов, попавших в снежную бурю на Эльбрусе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне в главке МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что в группу входят люди старше 30 лет из 11 регионов России.

Чуйков Илья (старший группы)

Никифоров Антон (старший группы)

Макарова Анна, 36 лет, Якутск

Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва

Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва

Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург

Салоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург

Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург

Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург

Нестеров Артём, 35 лет, Санкт-Петербург

Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург

Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти

Порохин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург

Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск

Антипов Виталий, Новороссийск

Попов Сергей, 44 года, Пермь

Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень

Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург

Кипкеев Таулан

Попова Ольга, 43 года, Пермь

Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск

Беликова Марина, Челябинск

Ранее сообщалось, что группа из 19 альпинистов, которые собрались совершить восхождение Эльбрус, попала в снежную бурю, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию. В МЧС также пояснили, что альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут, на месте работает бригада из 20 спасателей и семи единиц техники.

По последним данным, спасатели в настоящее ищут оставшихся двоих туристов из 19, остальные найдены. Трое из альпинистов погибли, имена погибших пока не названы.