В МВД Украины раскрыли подробности нападения на Шефира

Совершившие покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира намеревались убить не только его, но и всех тех, кто находился с ним в машине. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Организатор и киллер выбрали единственное место от места жительства Сергея Шефира к трассе, где машина притормаживает, где есть лес и где киллер мог спрятаться... Прямая квалификация — это то, что Сергея Шефира и его водителя хотели убить», — сказал он.

По словам Геращенко, киллер специально стрелял изначально в водителя, так как человек за рулем, получив пулю, теряет управление и съезжает в кювет. После этого киллер мог дострелять всех остальных находящихся в автомобилей, заключил советник главы украинского МВД.

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.