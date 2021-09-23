Опубликовано видео с места самоубийства главы пермского управления СК

Телеканал RT опубликовал видео с места самоубийства руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.

На данный момент следователи работают на месте смерти Сарапульцева, который предположительно совершил самоубийство в своем коттедже.

Ранее в Следственном комитете подтвердили сообщения о смерти главы пермского управления.

Глава пермского управления СК полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в собственном доме в четверг, 23 сентября.

7 сентября руководитель СК России Александр Бастрыкин назначил служебную проверку Следственного управления СКР по Пермскому краю. Ряд вопросов у главы СКР Бастрыкина возник к руководителю СУ СКР по Пермскому краю Сергею Сарапульцеву, а также к другим руководителям территориальных управлений следственного комитета.

Полковник юстиции Сергей Сарапульцев в июле 2018 года был назначен руководителем следственного управления СКР по Пермскому краю на пятилетний срок. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.