В СК подтвердили сообщения о смерти главы пермского управления

Центральный аппарат Следственного комитета России признал факт смерти главы пермского управления Сергея Сарапульцева и объявил о начале процессуальной проверки по факту его гибели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«По факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка», — заявила Петренко.

Ранее стало известно, что в правоохранительных органах считают, что самоубийство главы СК по Перми не связано с его профессиональной деятельностью.

Глава пермского управления СК полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в собственном доме в четверг, 23 сентября.

7 сентября руководитель СК России Александр Бастрыкин назначил служебную проверку Следственного управления СКР по Пермскому краю. Ряд вопросов у главы СКР Бастрыкина возник к руководителю СУ СКР по Пермскому краю Сергею Сарапульцеву, а также к другим руководителям территориальных управлений следственного комитета.

Полковник юстиции Сергей Сарапульцев в июле 2018 года был назначен руководителем следственного управления СКР по Пермскому краю на пятилетний срок. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.