Американцам, покупавшим курицу в последние десять лет, выплатят компенсации

Американцы, купившие курицу в 24 штатах и округе Колумбия в период с 1 января 2009 по 31 декабря 2020 года, могут рассчитывать на получение денег от производителей. Об этом сообщает NBC Chicago.

Это связано с тем, что по заверениям государственного прокурора, крупные производители птицы вступили в преступный сговор и искусственно завышали стоимость курицы, что запрещено по законодательству большинства штатов.

Компенсация распространяется на всю курицу, кроме халяльной, кошерной, органической и созданной в рамках специальной диеты для адвентистов седьмого дня. Всего может быть выплачено до $181 млн.

Окончательное решение суда ожидается 20 декабря.

Ранее сообщалось, что жертвам террористических атак 11 сентября 2001 года было выплачено более $8 млрд в рамках компенсации.