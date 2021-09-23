Кардиолог рассказала о нетипичных признаках инфаркта миокарда

Российский кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова рассказала о необычных проявлениях инфаркта миокарда, сообщает «Доктор Питер».

По словам эксперта, к типичным проявлениям острого инфаркта миокарда можно отнести жгучие или давящие боли в сердце, отдающие в левую лопатку, плечо и предплечье. Им обычно предшествуют быстрая ходьба, физическая или психоэмоциональная перегрузки, уточнила врач. При этом могут нарастать боль и слабость, появиться одышка, холодный липкий пот, а боль невозможно будет уменьшить обезболивающими или сменой положения тела.

Между тем об инфаркте миокарда может свидетельствовать ряд других нетипичных признаков, отметила врач. Так, при «астматической форме» возникает сухой кашель, удушье и ощущение сдавленности грудной клетки.

По словам Литвяковой, нетипичным проявлениям заболевания также можно отнести боли в области нижней челюсти и в спине, у пациента может возникнуть изжога, вздутие живота и напряжение мышц брюшной стенки.

Специалист подчеркнула, что пациенты с сахарным диабетом входят в группу риска, у них возможно бессимптомное течение инфаркта.

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