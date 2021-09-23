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СМИ: россиянке Софье Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря

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Задержанная в аэропорту Минска россиянка Софья Сапега останется по домашним арестом до 25 декабря 2021 года. Об изданию DW сообщила мать девушки Анна Дудич.

Как сообщает ТАСС, в Следственном комитете Белоруссии эту информацию не подтвердили и не опровергли.

«Идет плановая работа по делу, расследование продолжается», — сказали в ведомстве.

Адвокат россиянки Александр Филанович также не смог прокомментировать данную информацию. Он пояснил, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством республики «обязанность ознакомления защитника с продлением срока (меры пресечения) у следствия отсутствует».

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва рассчитывает на освобождение девушки.

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