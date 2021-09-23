Следователи изъяли документацию по разбившемуся самолету Ан-26

Следователи изъяли документацию по разбившемуся в Хабаровском крае самолету Ан-26, передает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива и назначена химическая судебная экспертиза», — сказано в сообщении.

Кроме того, была осуществлена выемка документации по прохождению предполетного медосмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования, а также летная и техническая документация на воздушное судно и членов экипажа.

Также состоялся допрос авиатехников ЗАО «Летные проверки и системы», которые занимались техническим обслуживанием воздушного судна перед последним вылетом. У них изъяты задание на полет и карта-наряд на оперативное техническое обслуживание.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший накануне в Хабаровском крае самолет Ан-26.

Самолет Ан-26 компании ЗАО «Летные проверки и системы» ВС РФ пропал 22 сентября. В 18.45 по местному времени (11.45 мск) экипаж перестал выходить на связь. Ан-26 облетал взлетно-посадочные полосы местного аэродрома и экипаж о неполадках не докладывал. Сигнала аварийного радиомаяка в МЧС не зафиксировали.

Предварительной причиной пропажи воздушного судна в МЧС назвали плохую погоду. Кроме того, в качестве одной из версий предполагаемого крушения рассматривается ошибка пилотирования.