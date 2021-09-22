Суд вынес главе МВД постановление из-за штрафов блогера Эдварда Била

Мосгорсуд направил руководителю московского управления министерства внутренних дел специальное постановление из-за многочисленных штрафов и бездействия в отношении блогера Эдварда Била. Об этом в беседе с ТАСС сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Судья вынесла частное постановление. Текст нам пока неизвестен, мы узнаем его в ближайшее время», — рассказал юрист.

По мнению адвоката, данное постановление стало реакцией на представление прокуратуры на устранение нарушений законодательства России. По данным столичной прокуратуры, блогер неоднократно нарушал правила дорожного движения, в результате чего привлекался к административной ответственности.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.

14 июля суд приговорил Била к ограничению свободы на два года и лишил водительских прав.

Ранее Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о массовом ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.