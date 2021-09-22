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Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в пермском вузе до нападения

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, находясь в Перми, поручил сотрудникам ведомства провести проверку того, как в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) соблюдались меры безопасности до нападения на вуз Тимура Бекмансурова, сообщает РИА «Новости».

«Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством. Председатель СК России еще раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее в ПГНИУ заявили, что к ЧОПу, охраняющему вуз отсутствовали претензии до стрельбы.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов пермского вуза. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек, пострадали 43.

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