Минтранс предложил ввести для сервисов такси ответственность перед пассажирами

Минтранс России подготовил законопроект, который предлагает ввести ответственность для служб по заказу такси перед пассажирами. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Алексей Бакирей, сообщает «Интерфакс».

«Служба заказа такси определенную ответственность, связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира, тоже должна нести», — сказал он.

По словам Бакирея, в законопроекте также предлагается обязать службы по заказу такси предоставлять самозанятым таксистам возможность прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, техосмотра автомобиля и так далее.

Ранее стало известно, что компания Яндекс.Такси до конца 2022 года вложит 1 млрд рублей в расширенную программу страхования для водителей и курьеров.