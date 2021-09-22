Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украина заручилась поддержкой США в расследовании покушения на помощника... 22:53
Емельяненко ответил на вопрос о своем гонораре за бой с блогером 22:51
«Ростов» проиграл клубу из третьей лиги и вылетел из Кубка России 22:44
Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках, которые он пережил в Либерии 22:35
В Железноводске два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП 22:35
Чемпион мира по биатлону прокомментировал победу на выборах в Госдуму 22:29
Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с Россией из-за выборов... 22:13
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду нападений... 21:54
В Госдуме отреагировали на решение сборной США провести сборы в России 21:50
Стрельбу по автомобилю помощника Зеленского вели патронами, произведенными... 21:46

Россия возобновит полеты в Гоа и Тенерифе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с рядом городов в странах, полеты в которые уже были возобновлены по другим маршрутам. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, с 5 октября возобновляется авиасообщение с рядом новых городов в Индии, Испании, Киргизии, ОАЭ, Узбекистане и Японии.

Так, в Индию будут восстановлены рейсы по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; в Испанию — Москва — Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю.

Кроме того, с 5 октября возобновляются рейсы в Бишкек и Ош в Киргизии, в город Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов, а также в узбекские Бухару, Ургенч, Самарканд, Наманган, Фергану, Андижан и Термез. С того же дня будет открыто сообщение по маршруту Хабаровск - Токио с частотой 7 рейсов в неделю.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, Перу, ЮАР и Джибути.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцина для избранных: в бедных странах от COVID-19 привит лишь 1% населения
Amnesty International обвинила фармкомпании в «вакцинном национализме»
Будет ли газ кормить Россию вместо нефти
В Минфине объяснили, почему доля газа в доходах бюджета ниже, чем нефти
«Путин и Эрдоган никогда не встречаются, чтобы просто пожать руки»
Политологи рассказали о возможных договоренностях Путина и Эрдогана в Сочи
На Украине заявили, что хотят получать от США $1 млрд в год
Эрдоган направил в Сирию более 4000 солдат перед встречей с Путиным
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS
Польская компания PGNiG примет участие в сертификации «Северного потока — 2»
Новости и материалы
Украина заручилась поддержкой США в расследовании покушения на помощника Зеленского
Емельяненко ответил на вопрос о своем гонораре за бой с блогером
«Ростов» проиграл клубу из третьей лиги и вылетел из Кубка России
Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках, которые он пережил в Либерии
В Железноводске два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП
Чемпион мира по биатлону прокомментировал победу на выборах в Госдуму
Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с Россией из-за выборов в Крыму
В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду нападений на образовательные учреждения
В Госдуме отреагировали на решение сборной США провести сборы в России
Стрельбу по автомобилю помощника Зеленского вели патронами, произведенными в Венгрии
Дипломат России при ООН рассказал, что все сотрудники здоровы
Представитель Хохлова — о суде с Facebook: болельщики боятся употреблять фамилию тренера
На заводе в Брянской области уничтожили тонну кокаина
Джонни Депп заявил, что культура отмены «вышла из-за под контроля»
Американские спецслужбы закупили признанные угрозой нацбезопасности США дроны
Стало известно, сколько «Барселона» может заплатить за нового тренера
Делегация Бразилии на ГА ООН ушла на двухнедельную самоизоляцию из-за случая COVID-19
Мать Роналду рассказала, кем бы стал Криштиану без футбола
Все новости
Бедных не будут судить строго
Юристы объяснили, в каких случаях бедность виновного приведет к смягчению приговора
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
Эксперты оценили возможности американского бомбардировщика B-21 Raider
«Меланхолики выбирают белый»: что цвет машины говорит о ее хозяине
Психологи связали цвет автомобиля с характером водителя
«Огонь охватил всю машину»: разъяренные фанаты чуть не сожгли судей заживо
Футбольные болельщики сорвали матч «Вележ» — «Борац», подожгли машину судей и избили их
«Человек не может совершить зло, просто послушав Моргенштерна»
Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в Перми был фанатом Моргенштерна
Microsoft показала новые гаджеты. Почти все они будут поддерживать Windows 11
Microsoft представила складывающийся смартфон Surface Duo 2
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
Преждевременно состарились: раскрыта тайна замерших галактик
Ученые выяснили, почему в некоторых галактиках не рождаются звезды
«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией»
Москва вновь обвинила Вашингтон в развязывании «визовой войны»
Niva станет отдельным брендом Renault
Lada Niva перенесут на французскую платформу
Фоторобот маньяков попробуют составлять по крови. Эксперты опасаются погрешностей
Биоинформатик рассказал, что можно узнать о серийном убийце по крови и сперме
Модельеры пересчитали зубы
Telegram-каналы нашли российские корни у серег-зубов модельера Симон Роша
«Хотел припугнуть, а не убивать»
Москвич застрелил из ружья бывшую невестку из-за раздела имущества
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях