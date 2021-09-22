Россия возобновит полеты в Гоа и Тенерифе

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с рядом городов в странах, полеты в которые уже были возобновлены по другим маршрутам. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, с 5 октября возобновляется авиасообщение с рядом новых городов в Индии, Испании, Киргизии, ОАЭ, Узбекистане и Японии.

Так, в Индию будут восстановлены рейсы по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; в Испанию — Москва — Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю.

Кроме того, с 5 октября возобновляются рейсы в Бишкек и Ош в Киргизии, в город Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов, а также в узбекские Бухару, Ургенч, Самарканд, Наманган, Фергану, Андижан и Термез. С того же дня будет открыто сообщение по маршруту Хабаровск - Токио с частотой 7 рейсов в неделю.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, Перу, ЮАР и Джибути.