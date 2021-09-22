Минздрав США раскрыл данные о случаях насилия над детьми в лагерях беженцев в Техасе

Управление по расселению беженцев Министерства здравоохранения Соединенных Штатов опубликовало данные о систематических случаях насилия над детьми в лагерях беженцев, расположенных в Техасе, сообщает телеканал Fox News.

Наблюдательная группа Judicial Watch раскрыла 33 случая сексуального насилия над беженцами-детьми, которые находились в центре приема беженцев в Сан-Антонио. По данным наблюдательной группы, насилие совершалось в отношении детей, которые находились без сопровождения родственников — в том числе, со стороны сотрудников благотворительных организаций, которые заключили подряд с американским правительством.

«Эти документы показывают, что существуют не только шокирующие сообщения о сексуальном насилии в приютах для несопровождаемых детей, но и что насилие наблюдается среди самих волонтеров», — рассказал президент Judicial Watch Том Фиттон.

По данным наблюдательной группы, все случаи насилия над детьми отмечались в период с 21 января по 25 февраля 2021 года — сразу после того, как президента США Джо Байден ослабил иммиграционный контроль на мексиканской границе.

Среди 33 случаев насилия 21 случай указан как «насилие между совершеннолетними», остальные случаи — со стороны как штатных, так и внештатных сотрудников приютов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт потребовал от Байдена закрыть приют в Сан-Антонио.