Женщины оказались более успешными продавцами, чем мужчины

Женщины, работающие в телефонных продажах, оказались эффективнее своих коллег-мужчин, сообщили «Газете.Ru» в компании Актион-Пресс (входит в группу Актион) по результатам тематического исследования. При этом лучшими покупателями оказались также женщины.

Аналитики компании выяснили, как пол менеджера по продажам и клиента влияет на успешность телефонного разговора.

Согласно исследованию, женщины-операторы продают лучше, чем мужчины: конверсия их звонков в реальные сделки выше на 11,8% при звонке клиенту женского пола, и на 21% выше в разговорах с клиентами мужского пола.

Женщины оказались и более быстрыми по сравнению с коллегами-мужчинами: в среднем они совершают на 7,5% звонков больше.

Самые неуспешные переговоры случаются, когда оператор-мужчина звонит клиенту своего пола. В этом случае конверсия продажи на 15,6 % ниже, чем если бы оператор звонил женщине.

«Мужчины-клиенты легче отказывают мальчикам-продавцам, чем девочкам-продавцам. Это уже сложившаяся этика мужского поведения. Он же джентльмен, порядочный и тактичный –– женщину обижать не хочет. Это слышно в разговорах», –– поделилась впечатлениями Татьяна Емельянова, заместитель генерального директора Актион-Пресс.

Она уточнила, что, поскольку женщины более эмоциональны по своей природе, им легче реагировать на негативные ситуации в общении с клиентами, в том числе, на отказы.

«Они этот негатив от клиента высказывают руководителям и маркетологам, и поэтому легче его переносят. Мужчины чаще держат в себе и не говорят, что это неприятно, хотя им сложно воспринимать эмоциональные выпады клиентов», –– уточнила Татьяна Емельянова.

К тому же клиенты мужского пола в принципе менее активные покупатели, добавила она.

Для исследования компания использовала имеющуюся статистику звонков операторов, совершавших более 10 звонков в определенные периоды 2021 года, и чьи разговоры с клиентами длились более минуты.

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