В России обнаружили новый штамм коронавируса

Нидерландские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который сочетает в себе мутации ранее обнаруженных штаммов «бета» и «дельта» — страной происхождения ученые назвали Россию, сообщает журнал bioRxiv.

Штамм получил название B.1.1.523, вывод о его происхождении из России был сделан на основе наблюдения за тем, откуда новый штамм распространился в других странах и сообщениях о первых случаях заражения.

«Тот факт, что первые случаи [заражения B.1.1.523 — «Газета.Ru»] были зафиксированы в России, указывает на то, что этот вариант появился в этой стране», — указано в исследовании.

За время наблюдения в России зафиксировали 345 случаев заражения новой мутацией, на втором месте — Германия с 92 случаями.

Ученые отмечают, что пик заражений пришелся на май 2021 года, при этом сам новый штамм, предположительно, появился в феврале 2021 года.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19.