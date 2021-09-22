Синоптики предупредили россиян о «погодных проклятьях»

Синоптики центра «Фобос» предупредили жителей российских регионов о «погодных проклятьях», надвигающихся из-за действия антициклонов. Об этом сообщается на сайте метеобюро.

По прогнозам специалистов центра, продолжительные ливни пройдут в Причерноморье. Синоптики обозначили их «осенним штормом». В некоторых южных городах, например в Сочи, выпадали «горизонтальные» осадки.

По текущим прогнозам, в эпицентр вихря уже сегодня попадет Кабардино-Балкария. Там в ближайшие три дня будут мощные ливни, а в Нальчике температура воздуха понизится до +12…13°C, что на 7°C ниже климатической нормы.

Ближе к выходным вихрь направится в Зауралье. На юг страны вернется бархатный сезон, а жителей средней полосы ждет повышение температуры до +10-15°C. Пик потепления в Москве придется на следующую неделю, воздух будет прогреваться до +15°C.

Ранее эксперты назвали самые дождливые города-миллионники в России по среднему количеству дождливых дней в октябре. Ими стали Пермь, Екатеринбург и Новосибирск.

Чтобы определить их, специалисты проанализировали данные метеонаблюдений за последние 10 лет.