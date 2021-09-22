В Новгородской области разместили баннер со Сталиным

В городе Боровичи, расположенном в Новгородской области, повесили баннер со Сталиным, смотрящим на местного министра по ЖКХ Ирину Николаеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Автор произведения до сих пор неизвестен. Однако, по данным канала, баннер получил поддержку местных жителей. Они утверждают, что в городе высокие тарифы на коммунальные услуги.

Сама чиновница опровергла эти заявления, говоря о том, что цены на коммунальные услуги для жителей Боровичей «одни из самых низких в области», а также в Северо-Западном федеральном округе.

«В индексе комфортной городской среды регион стабильно занимает высокие позиции <...> Комментировать сам баннер не буду. Наверное, это кому-то нужно. Это находится за пределами норм нравственности. И пусть останется на совести тех, кто это сделал», — сказала Николаева.

Произведением уже заинтересовались в правительстве области — там, по данным канала, назвали плакат провокацией и заявили, что с этим будут разбираться правоохранительные органы.

В прошлом году в городе Бор Нижегородской области поставили памятник Иосифу Сталину. Инициатором его установки стал глава местного отделения КПРФ предприниматель Алексей Зоров. Именно на принадлежащей ему земле установлен монумент. При этом в муниципальной администрации заявили, что разрешения на установку монумента выдано не было. В мэрии добавили, что общественных слушаний по этому поводу не проводилось.