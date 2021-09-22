В офисе Зеленского пообещали продолжить курс на деолигархизацию даже после покушения на Шефера

Заказчикам и исполнителям покушения на первого помощника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира не избежать наказания, написал пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров в своем Facebook.

По его словам, президенту доложили о случившемся, и его публичная реакция скоро будет озвучена.

«Пока можно сказать, что исполнитель покушения, а также заказчик и их сообщники, не избегут наказания. А также, что курс Офиса президента по <...> деолигархизации Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют», — заявил Никифоров.

Мнение, что покушение на Шефира может быть связано с «агрессивной и даже воинственной кампанией» Зеленского, направленной на снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, высказал ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также, по его словам, политика украинского лидера направлена против политико-финансовых группировок, работающих на наших внешних оппонентов.

Покушение произошло на дороге — автоматная очередь прошила автомобиль советника, в результате чего был ранен его водитель. По факту покушения было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». В настоящий момент неизвестно, кто причастен к нападению на советника президента. Не уточняется, был ли задержан подозреваемый.