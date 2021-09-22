Мужчина догнал и убил вора в Каргополе, ему грозит тюремный срок

Ранее судимого за преступления против личности и собственности 34-летнего мужчину задержали за то, что он избил нового знакомого, стащившего у него рюкзак, и случайно убил его, сообщили в СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате травматического пневмоторакса. В ходе следственно-оперативных действий был установлен подозреваемый», – уточнили в пресс-службе СК РФ по Архангельской области и НАО.

Как пояснили следователи, в субботу утром обвиняемый прибыл из Плесецкого района на автовокзал Каргополя. Там он познакомился с 58-летним мужчиной, новые приятели решили выпить и сходили в ближайший магазин за спиртным. Когда задержанный ненадолго отошел, новый знакомый украл у него рюкзак и убежал. Тогда 34-летний мужчина догнал товарища, забрал свое имущество и стал избивать за проступок, а после – уехал. Следователю он сообщил, что убивать пострадавшего не хотел, и признал вину на допросе.

Тело 58-летнего пострадавшего было обнаружено позже у одного из магазинов Каргополя.

Уголовное дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Ранее читинец по решению коллегии сразу трех судов был приговорен к 6 годам колонии общего режима за то, что размещал в соцсетях материалы, оправдывающие террористический акт, произошедший у здания управления ФСБ по Архангельской области в 2018 году.