Лучшая подруга Бекмансурова рассказала о его поведении накануне стрельбы

Подруга Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября, рассказала, как юноша вел себя накануне. Об этом сообщает Life SHOT.

По словам девушки (ее имя не приводится), Тимур начал увлекаться военной тематикой года два-три назад. Он мечтал получить разрешение на приобретение стрелкового оружия. На вопрос зачем, Бекмансуров отвечал, «чтобы просто было».

Девушка рассказала, что приходила домой к молодому человеку накануне, перед случившемся. Он показал ей железный ящик, где лежали ружье черного цвета, нож длиной 10–15 см. А также Бекмансуров приобрел жилетку черного цвета с карманами для хранения патронов. По словам очевидицы, один патронташ был достаточно длинный, в нем было примерно 15 патронов. Также Тимур показал три-четыре коробки, черную пустую поясную сумку, металлическую каску черного цвета.

«Я спросила, зачем ему столько патронов, но он только усмехнулся и ничего не сказал», — рассказала девушка.

По ее словам, ранее Бекмансуров ездил на стрельбища, поэтому она в тот момент подумала, что патроны были приобретены для тренировок.

«Также он показывал мне, как он заряжает их в ружье и достает обратно. У него это получалось довольно ловко и быстро. Тему нападений на общеобразовательные учреждения мы иногда обсуждали. И всегда ее начинал Тимур, при этом рассказывая подробности действий нападавших. Говорил о них нейтрально: и не осуждал нападавших, но и не поддерживал», — поделилась подруга.

В день стрельбы, девушка уехала на учебу. Когда ее одногруппники начали обсуждать события в ПГНИУ, она подумала, что стрелявшим мог оказаться Бекмансуров, так как он накануне показал ей ружье и патроны.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов пермского вуза. Учащийся вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в пермском вузе находится в крайне тяжелом состоянии.