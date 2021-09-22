Определен «самый безопасный город в мире» в 2021 году

Аналитическое подразделение компании Economist Group от Economist Intelligence Unit определило самый безопасный город в 2021 году. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, безопасность долгое время была первостепенной заботой путешественников, когда дело доходило до выбора маршрута. Но в 2020 и 2021 году из-за пандемии «безопасность» обрела другие категории.

Economist Intelligence Unit оценивает каждый год 60 международных туристических направлений по безопасности: личной, цифровой, здоровья, инфраструктуре и экологической.

Копенгаген впервые получил статус самого безопасного города в мире. Он набрал 82,4 из 100 баллов. Столица Дании в 2019 году занимала только восьмое место в рейтинге.

Ранее эксперты назвали самый загрязненный промышленный город России. Результат исследования стал неожиданным. Отмечается, что загрязняют воздух не только автомобили и заводы, крупный мусор стирается в мелкую пыль, которая становится фактором риска для здоровья, непосредственно попадая в дыхательную систему, а оттуда — в кровь.