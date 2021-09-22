Стало известно, когда заработает мобильное приложение для мигрантов

Мобильное приложение, с помощью которого мигранты в России смогут оформить документы и найти работу, планируется запустить уже в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал вице-премьер Алексей Оверчук.

Он напомнил, что переезд в другую страну «требует решения гораздо большего количества вопросов, чем просто поиск вакансий или размещение резюме».

«Если раньше он жил и работал в России, наверняка у него есть и СНИЛС, и ИНН, если нет, они ему будут оформлены. Потом уже можно искать работу, связываться с работодателем», — сказал Оверчук. По словам вице-премьера, с помощью такого приложения иностранец также сможет узнать, есть ли у него ограничения на въезд в Россию.

Оверчук уточнил, что в приложении будут отражены не только «бумажные» вопросы — например, с его помощью можно будет найти и арендовать жилье.

О разработке мобильного «помощника» для мигрантов стало известно в июне прошлого года.

Ранее этнограф призвал адаптировать мигрантов в РФ как равноправных членов общества.