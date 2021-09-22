Произошел прорыв в деле самого странного исчезновения в Бермудском треугольнике

Согласно новому документальному фильму, следователи по делу Бермудского треугольника продвинулись, как никогда ранее. Об этом пишет Express.

Бермудский треугольник представляет собой таинственную область в Атлантическом океане. Его воды, занимающие 500 тыс квадратных миль, простираются от восточного побережья США до Больших Антильских и Бермудских островов. Сообщается, что около 50 кораблей и 20 самолетов исчезли в этой области. Считается, что за последние 200 лет сотни людей погибли в этом регионе.

Одним из самых странных исчезновений в этом районе было исчезновение звена 19, когда пять американских бомбардировщиков Avenger Torpedo бесследно исчезли.

Учебно-тренировочный полет звена из пяти торпедоносцев-бомбардировщиков «Эвенджер», совершавшийся 5 декабря 1945 года, завершился их исчезновением при невыясненных обстоятельствах. Также исчез отправленный на их поиски спасательный гидросамолет PBM-5 Мартин «Маринер». Это летное происшествие считается одним из самых странных и необычных не только в истории авиации флота США, но и в истории всей мировой авиации. 13 человек, посланных на помощь экипажу, также пропали без вести.

Возобновленные попытки разобраться, что произошло со звеном 19, легли в основу нового документального фильма.

Первый эпизод нового сезона американского документального фильма History Channel «Величайшие тайны истории» рассказывает о путешествии только что собранной следственной группы по Бермудскому треугольнику.

Двое экспертов, представленных в документальном фильме, — это следователи Дэвид О'Киф и Уэйн Эбботт, которые сделали захватывающее открытие о рейсе 19.

Они рассматривают возможность разногласий в рядах военных во время миссии, из-за которых пилоты могли вернуться на землю и потерпеть крушение во Флориде.

Перехваченные радиопередачи ранее предполагали, что пилот рейса 19 капитан Эдвард Пауэрс не согласился с командиром полета лейтенантом Чарльзом Тейлором относительно их местоположения и призвал их лететь на запад, к восточному побережью США.

О'Киф и Эбботт встретили Грэма Стикелетера, который считает, что он видел сбитый самолет, когда он был ребенком. По его словам он наблюдал выпушенный по нему снаряд.

Стикелетер утверждает, что в 1962 году, когда ему было девять лет, его отец, судья, привел его посмотреть на место крушения самолета, которое обнаружил его во время охоты.

Его отец сообщил правоохранителям об обломках, внутри которых находились два тела офицеров ВМФ. По его словам, затем обломки убрали, а власти отрицали, что инцидент был.