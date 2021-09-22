Большинство мужчин в детстве мечтали стать космонавтами и военными, женщины – врачами и учителями

В детстве мужчины чаще всего мечтали полететь в космос и защищать родину, женщины — дарить знания и лечить больных, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе портала SuperJob.

Согласно результатам исследования, каждый девятый мужчина в детстве мечтал полететь в космос, каждый десятый – о военной карьере. Еще 9% хотели быть водителями, 8% — летчиками. Полицейскими, машинистами поездов, врачами, моряками, бизнесменами и спортсменами в будущем себя видели по 3% опрошенных мужчин.

Среди финансово активного населения еще по 2% мужчин в детстве уже мечтали стать автомеханиками, программистами, инженерами или руководителями компаний.

«Почти каждая пятая женщина в детстве мечтала стать врачом – 19%, еще 16% опрошенных хотели преподавать в школах и вузах. Профессии юриста, продавца, актрисы или дизайнера привлекали 4% юных россиянок. По 3% респонденток мечтали стать военнослужащими, певицами, поварами, стюардессами, ветеринарами или воспитателями, по 2% – художницами, балеринами и бухгалтерами», – поделились выводами в SuperJob.

Опрос среди увлеченных карьерой проводился во всех округах России среди жителей 430 населенных пунктов с 16 по 20 сентября 2021 года. В нем приняли участие две тыс. человек старше 18 лет.