Неизвестный взял в заложники двух человек в Германии

Неизвестный захватил в заложники двух человек на южной автомобильной магистрали на юге Германии. Об этом сообщает таблоид Bild.

Немецкая полиция подтвердила, что была перекрыта трасса, другие подробности инцидента не приводятся.

По информации издания, автобус приехал из-за границы.

Как уточняет Reuters, в настоящий момент неизвестно, вооружен ли человек, захвативший заложников.

Согласно предварительным данным, захваченные являются водителями автобусов. Ограничено движение на участке дороги А9 Нюрнберга в сторону Баварии.

Ранее в кинотеатре США устроили стрельбу во время фильма «Судная ночь навсегда». Всего на этот сеанс было продано шесть билетов.