В ФБР заявили, что «Аль-Каида*» и ИГ* все еще намереваются совершить масштабные атаки в США

Террористические группировки «Аль-Каида (организация запрещена в России)» и «Исламское государство» все еще стремятся осуществить крупномасштабные террористические атаки на территории США. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей, сообщает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают отслеживать потенциальные угрозы со стороны иностранных террористических организаций, которые «не прекращали выражать свое намерение осуществлять крупномасштабные атаки, подобные терактам 11 сентября 2001 года».

Рэй напомнил, что в результате теракта в Кабуле в августе погибли около 200 человек, 13 из которых были американские военнослужащие.

«ИГ (организация запрещена в России) по-прежнему неустанно ведет кампанию насилия против США и наших партнеров как здесь, дома [в США], так и за рубежом», — добавил он.

По оценкам ФБР, «Аль-Каида» намерена как проводить, так и провоцировать крупномасштабные атаки. Рэй отметил, что в ближайшем будущем «Аль-Каида», помимо США, планирует также нападения в регионах Восточной и Западной Африки.

Ранее СМИ сообщали, что американские военные в будущем, вероятнее всего, для нанесения ударов по боевикам террористической группировки ИГ в Афганистане будут применять главным образом авиацию ВМС США.