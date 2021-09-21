В Госдуме отреагировали на решение ЕСПЧ по Литвиненко

Депутат Государственной думы и бывший глава группы охранных предприятий «Девятый вал» Андрей Луговой прокомментировал решение Европейского суда по правам человека признать Россию ответственной за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в результате отравления в Лондоне в 2006 году. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я бы назвал его [решение] весьма глупым. Не совсем понятно, на каком основании они принимали это решение. Если они принимали решение только на основании того, что им говорила вдова Литвиненко, то это просто подрывает авторитет и репутацию ЕСПЧ», — выразил свое мнение парламентарий.

Он подчеркнул, что правоохранительная система России сделала все для того, что провести качественное расследование, в то время как британская сторона постоянно тормозила и препятствовала следствию. Политик обратил внимание на то, что ни на один запрос российской Генпрокуратуры Лондон не ответил, даже несмотря на то, что российская сторона всегда шла на встречу.

«Я считаю это решение политически ангажированным, абсолютно, не имеющим ничего общего с хоть какой-нибудь законностью, элементарно хотя бы с законностью расследования. Поэтому отношусь к этому решению очень скептически, считаю его максимально идиотским и подрывающим репутацию Европейского суда по правам человека», — подчеркнул Луговой.

Ранее 21 сентября ЕСПЧ назвал Россию ответственной за гибель бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко. Такое решение суд вынес после рассмотрения жалобы вдовы Литвиненко Марины. В ЕСПЧ пришли к выводу, что Россия не провела эффективного расследования в связи с гибелью экс-сотрудника ФСБ и не привлекла к ответственности лиц, которых британские следователи считают причастным к его смерти.

В Кремле, комментируя данное решение, заявили, что вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями обладать информацией относительно того, кто причастен к смерти Литвиненко.