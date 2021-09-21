В Кремле не знают, какие награды получат полицейские, обезвредившие напавшего на вуз в Перми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, какие награды вручат сотрудникам ДПС, остановившим стрельбу в пермском университете.

«Нет, сейчас я не располагаю такой информацией. Будем, конечно, вас информировать об этом», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев представит к наградам Константина Калинина и Владимира Макарова, которые задержали студента, убившего шесть человек в Перми.

До этого Калинин рассказал, как обезвредил напавшего на вуз в Перми.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно данным Минздрава РФ, в результате стрельбы погибли шесть человек и более 20 пострадали.

Сам нападавший был ранен при задержании, он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.