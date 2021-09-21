В ПГНИУ одобрили действия преподавателя, продолжившего занятия во время стрельбы

В пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), в котором произошла стрельба, прокомментировали действия преподавателя Олега Сыромятникова, читавшего лекцию во время ЧП. Об этом пишет РБК.

«Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике», — подчеркнули в пресс-службе вуза.

Там отметили, что таким образом Сыромятников «решил, что не нужно поддаваться панике». При этом в университете добавили, что преподаватель сделал «самое главное» — запер аудиторию изнутри.

Сам Сыромятников рассказал изданию 59.ru, что продолжил лекцию после разговора с деканом.

«Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?», — объяснил свое решение профессор.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно данным Минздрава РФ, в результате стрельбы погибли шесть человек и более 20 пострадали. Семерых пострадавших перевозят на лечение в Москву.

Сам нападавший был ранен при задержании, он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.