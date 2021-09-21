В Техасе женщина устроила скандал из-за описания анального секса в детской книге

Жительница Техаса Кара Белл выступила с гневной речью на школьном совете из-за вульгарного описания анального секса в детской книге, найденной в школьной библиотеке. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, школьный совет должен был быть посвящен проблеме распространения коронавирусной инфекции. Белл дали слово как матери учеников, однако вместо пандемии она решила обсудить содержание книги писательницы Эшли Хоуп Перес «Вне тьмы», в которой рассказывается об отношениях мексиканской девочки и афроамериканского мальчика, живущих в Техасе.

По словам женщины, в книге она встретила слово «cornholing», значение которого не знала. В результате женщине пришлось поискать информацию об этом в интернете. Изучив вопрос обеспокоенная мать обнаружила, что это слово является вульгарным названием анального секса.

«Я не хочу, чтобы мои дети узнавали об анальном сексе в средней школе. <…> Я не хочу, чтобы мои дети занимались анальным сексом. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на образовании, а не на здравоохранении!» — заявила она на совете.

В результате школьный совет принял решение изъять книгу из библиотеки.

Ранее в России прокуратора Ставропольского края потребовала изъять из школьных библиотек книги Сергея Есенина и Владимира Набокова, так они «несовместимы с задачами образовательного процесса», а также содержать «эротику, мистику и ужасы». Однако власти сочли такие меры избыточными.