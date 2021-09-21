Два человека погибли при пожаре в гостинице Дагестана

Число погибших при пожаре в гостинице в городе Хасавюрт в Дагестане увеличилось до двух. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Также в больницу были госпитализировали 6 пострадавших, один из них находится в реанимации. Всего из здания были эвакуированы 19 человек.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили ТАСС, что один из пострадавших, мужчина 50 лет, получил ожоги 100% поверхности тела

«В настоящее время пациент в тяжелом состоянии в реанимации Хасавюртовской ЦГБ, при малейшей возможности он будет переведен в ожоговый центр РКБ в Махачкале», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что состояние остальных госпитализированных средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Дагестане загорелась двухэтажная гостиница с мансардой, площадь пожара составила 450 кв. метров. В ходе тушения возгорания было обнаружено тело одного человека.