У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 сейсмологи зафиксировали у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным агентства, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 147,9 км к востоку от города Нукуалофа, в котором проживают более 22 тыс. человек. Очаг находился на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами от экспертов не поступала.

Накануне, 20 сентября, на испанском острове Ла-Пальма в Атлантическом океане, где проживают 85 тыс. граждан и находятся населенные районы Кабеса-де-Вака и Эль-Пасо, произошло извержение вулкана на гряде Кумбре-Вьеха. Перед этим были зафиксированы свыше 25 тыс. подземных толчков и землетрясение силой 4,2 балла.