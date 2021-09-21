Настоящий Гарри Поттер рассказал, каково жить с именем сказочного персонажа

Житель британского Хэмпшира Гарри Поттер всю жизнь доказывает, что его имя не имеет никакого отношения к главному герою книг Джоан Роулинг, ему 33 года, он воспитывает троих детей. Об этом пишет газета The Mirror.

Настоящий Поттер вспоминает, как во время футбольного матча получил красную карточку, назвав свое имя — судья подумал, что это неудачная шутка.

«Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она мне тоже не поверила», — добавляет полный тезка знаменитого волшебника.

Поттеру было восемь лет, когда вышла первая книга о приключениях «мальчика, который выжил». Его отец, потрясенный совпадением, купил первую часть саги с именем сына на обложке. С тех пор в семье собралась внушительная коллекция книг о спасителе волшебного мира, включая редкое издание в твердом переплете.

Ранее российские школьники назвали лучшую книгу для летних каникул: победителем стала серия романов о Гарри Поттере.