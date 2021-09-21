Семерых пострадавших при стрельбе в пермском вузе направят в Москву

Семерых пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете перевезут в Москву для оказания им необходимой медицинской помощи. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в Telegram-канале ведомства.

Министр уточнил, что уже подготовлено все необходимое для того, чтобы перелет прошел успешно. Он также выразил надежду на то, что все пострадавшие скоро вернутся домой.

В понедельник, 20 сентября, студент, находившийся на территории одного из корпусов ПГНИУ, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержали, его личность была установлена. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что один из педагогов пермского вуза отказался прервать лекцию во время стрельбы.

Позднее педагог объяснил свои действия.