В Москве во вторник ожидается до +7°С и дождь

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 21 сентября, будет до +7°С. В столице будет облачно, пройдет дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +5...+7°С. Ожидается северо-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 746 мм рт. ст.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова назвала дату наступления в России астрономической осени — необратимых сезонных изменений погоды.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на этой неделе из-за циклона «Роланд».