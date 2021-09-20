Сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в пермском университете, представят к наградам

Глава МВД России Владимир Колокольцев представит к наградам Константина Калинина и Владимира Макарова, которые задержали мужчину, убившего шесть человек в Перми. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника», — сказала представитель МВД.

Она отметила решительность и грамотность действий сотрудников. По словам Волк, их действия помогли предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Нападавшего задержали, его личность была установлена. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Согласно последним данным Минздрава РФ, в результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при стрельбе в Перми направят по 1 млн рублей.